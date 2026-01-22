شەپوولیگ وەفر وارین ناوچەگەمان گرێدەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شەپوولیگ وەفر وارین روی لە ناوچەگە کەێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە وە گشتی لە دیر وەخت شەو ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو وەرد دەسوەپیکردن شەپوولیگ وەفر وارین وەبان ناوچەگەمان سەرەتا لە بەشەیل پارێزگای دهۆک و بەشەیل خوەرئاوا هەرێم دەس وەپیکەێد دویایی ئەرا ناوچەیل تر درویژەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی:
هەولێر : 10 پلەی سیلیزی
پیرمام : 7 پلەی سیلیزی
سۆران : 4 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : -1 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ : 9 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی
دهۆک : 9 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 9 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی.