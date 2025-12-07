‏شەپوول واران و داوەزیان پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان وەردەوام بوود

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسیو زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وپای مەزەنەیل هەرێم کوردستان لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ واران وارین وەردەوام و داوەزیان پلەی گەرمی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو وە گشتی ئاسمان ناوچەگە ئەورە و واران وارین زیایبوین هاز وا نزمەوبوین پلەی گەمی بوود، لە ئیرنگە شەپوولیگ واران وارین روی لە هەرێم کوردستان کردیە واران لە گشت شوینەیل وارێد، سەرەتا لەبان سنوور پارێزگای دهۆک و ناوچە کویەیلە وارێد , لە وەختەیل نیمەڕوو و دویای نیمەڕوو درویژەوبوود ئەرا ناوچە جیاوازەیل هەرێم، ئاست وارین وەشیوەی واران پچرپچر و مامناوەن بوود".

‏ ئاشکرایکرد " لە ئەنجام زیایبوین کاریگەری شەپوول واران وارین و نزمە پاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست و دەریای سوور و قووڵ بوین نا جێگیر لە کەش ناوچەگەمان, شێواز واران وارین لە پچڕ پچڕەوە ئاڵشتبوود ئەرا واران مامناوەن وەردەوام و گاجاریگ ئەرا واران رفتیگ ئاڵشتبوود وەگەرد زیایبوین خێرایی وا و پلەی گەرمی وە ( 4-6 ) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 16 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 15 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 16 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 18 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 17 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 13 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 10 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.