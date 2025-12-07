شەپوول واران و داوەزیان پلەی گەرمی لە هەرێم کوردستان وەردەوام بوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسیو زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان وپای مەزەنەیل هەرێم کوردستان لە ماوەی 48 ساعەت ئایندە کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ واران وارین وەردەوام و داوەزیان پلەی گەرمی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو وە گشتی ئاسمان ناوچەگە ئەورە و واران وارین زیایبوین هاز وا نزمەوبوین پلەی گەمی بوود، لە ئیرنگە شەپوولیگ واران وارین روی لە هەرێم کوردستان کردیە واران لە گشت شوینەیل وارێد، سەرەتا لەبان سنوور پارێزگای دهۆک و ناوچە کویەیلە وارێد , لە وەختەیل نیمەڕوو و دویای نیمەڕوو درویژەوبوود ئەرا ناوچە جیاوازەیل هەرێم، ئاست وارین وەشیوەی واران پچرپچر و مامناوەن بوود".
ئاشکرایکرد " لە ئەنجام زیایبوین کاریگەری شەپوول واران وارین و نزمە پاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست و دەریای سوور و قووڵ بوین نا جێگیر لە کەش ناوچەگەمان, شێواز واران وارین لە پچڕ پچڕەوە ئاڵشتبوود ئەرا واران مامناوەن وەردەوام و گاجاریگ ئەرا واران رفتیگ ئاڵشتبوود وەگەرد زیایبوین خێرایی وا و پلەی گەرمی وە ( 4-6 ) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".
هەولێر : 17 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 16 پلەی سیلیزی
دهۆک : 15 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 16 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 18 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 17 پلەی سیلیزی
سۆران: 13 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 15 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 10 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 18 پلەی سیلیزی.