‏شەپوولیگ واران وارین روی کەێدە ناوچەگە

‏شەفق نیوز - هەولێر

‏وەرێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو چوارشەممە، راپۆرت کەشوهەوای 48 سەعات ئایندە بڵاو کرد و هووشداری دا لە هاتن شەپۆلیگ واران وارین کە چەن رووژەیگ وەردەوام بوود..

‏وەپای راپۆرتەگە، ئمڕوو چوارشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، پلەی گەرمی شارەیل (1-2) پلە بەرزەو بوود، بەرزترین پلەی گەرمی چەوەرێ کریاگ ئەرا ئمڕوو بریتیە لە: (گەرمیان 21، هەڵەبجە 20، کەرکوک 20، هەولێر و سلێمانی و دهۆک 18) پلەی سیلیزی.

‏دیاریکرد، لە وەختەیل ئیوارەی سوو پێنجشەممە (19-3-2026)، ناوچەگە خەێدە ژیر کاریگەری نزمەپاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاس ئی شەپوولە لە ناوچە کویەیل وە شێوەی نمەوارانیگ دەس وەپیکەێد، باوجی لە شەو خێراتر بوود و ئەگەر بەڵاچە و واران رفتیگ لە سنوور پارێزگای کەرکوک و دهۆک و باشوور هەولێر هەس.

‏کەشناسی ئاشکرایکرد: "ئی شەپۆلە چەن رووژیگ وەردەوام بوود و لە رووژەیل جومعە (20-3) و یەکشەممە (22-3)، وە هووکار یەکگردن نزمەپاڵەپەستۆی دەریای ناوەڕاست و دەریای سوور، وارانەگە فرەتر بوود و رخداری بەرزبوین ئاست ئاو و لافاو لە بڕیگ ناوچە فرەترە".