‏شەپوولیگ وارانوارین و وەفر هەرێم کوردستان گرێدەو و هووشداری لە واران رفتیگ

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، مەەنەیل کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان، مەزەنەی وەردەوامی و خەسەوبوین شەپوول واران وارین لە ناوچە جیاوازەیل کەێد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئاسمان هەرێم وە گشتی ئەور بوود و کاریگەری ئەو شەپوول واران وارینە روی لە ناوچەگەمان کردیە وەردەوام بوود، واران وارین وەشیوەی نمە واران و واران مامناوەن وارێد، ئمڕوو کەمیگ کاریگەریەگەی کەمترە، بەراورد وە دویەکە، وەگەرد هەبوین تەم لە کەش و لەبان لوتکە کویەیل بەرز وەفر کەمیگ وارێد".

‏دیاریکرد، "سوو کاریگەری شەپوولەگە زیایکەێد، کەش ناوچەگە ئەور بوود واران لەبان گشت ناوچەگە وارێد، رێژەی وارین لە سنووری ئیدارەی (سۆران و ڕاپەڕین و زاخۆ) زیاتر بوود، واران وە شیوەی مامناوەن و رفت وارێد".

‏ئاشکرایکرد "سەنتەر پارێزگای هەولێر سلێمانی کرکووک هەڵەبجە نمەواران ەواش پچڕ پچڕ بوود هاتێ گاجاریگ بەڵاچە دروسبوود، وەرد وەفر وارین لەبان ناوچە کویەیل سنووریتونی وا گاجاریگ رەسێدە بان 25 کم لە ساعەتیگ".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر : 13 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 10 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 10 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 5 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ : 12 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

‏ زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 12 پلەی سیلیزی.