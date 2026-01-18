‏شەپوول نوویگ وەفر و واران دەسوەپی کەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، سووئاسمان نیمە ئەورە و بڕیگ ناوچە ئەور تەواوە، لە وەخت نیمەڕوو سەرەتا لە سنووڕ پارێزگا دهۆک کاریگەری شەپوولیگ واران وارین و وەفر دەسوەپی کەێد، لەدویای نیمەڕوو و ئیوارە کاریگەریەگەی رەسێدە گشت ناوچەیل، پلەی گەرمی یەک تا سێ پلە داوەزێد، پلەی گەرمی ناوچەیل وەیجویرە بوود:(هەولێر : 9 پلەی سیلیزی ، پیرمام : 6 پلەی سیلیزی، سۆران : 5 پلەی سیلیزی ، حاجی، ئۆمەران : 1 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 9 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی،، زاخۆ : 9 پلەی سیلیزی، ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی.

‏دیاریکرد، سوو کاریگری شەپوولەگە لە گشت ناوچەیل وەردەوام بوود وەشیوەی نمە واران وەردەوام بوود، وەگەرد وەفر وارین لەبان ناوچە کویەیلە و ناوچە سنووریەیل و پلە گەرمی رەسێدە: هەولێر : 7 پلەی سیلیزی، پیرمام : 3 پلەی سیلیزی، سۆران : 5 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 1 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 7 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە :6 پلەی سیلیزی ، دهۆک :5 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 6 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 7 پلەی سیلیزی،ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی.

‏

‏‏