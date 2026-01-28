‏شەپوول نوو وەفر و واران تا ئیوارەی سوو پەنجشەممە وەردەوام بوود

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کاریگەری شەپوول واران وارین روی لە ناوچەگەمان کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو لە وەخت نیمەڕوو کاریگەری شەپوول واران وارین روی لە ناوچەگەمان کەێد، سەرەتا لە سنوور پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێد دویای وەبان گشت ناوچە جیاجیایەیل درویژەوبوود، وەرد واران وارین لە ناوچە سنووریەیل و لوتکە قەدپاڵی کویەیل بەرز ان 1500 مەتر وەفر لەلی وارێد، و دویای نیمەڕوو کاریگەری شەپوولەگە زیایکەێد".

‏دیاریکرد، سوو کاریگەری ئێ شەپوولە روی لە ناوچەگە کردیە تا وەخت شەوەکی شەفەق وە نمە واران واران بوود لەدویای نیمەڕوو ئاسمان ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور و واران و وەفر وارین وەبان ناوچە سنوورەیل و لووتکە کویەیل بەرز وەردەوام بوود تا دویای نیمەڕووی پەنجشەممە".

‏هەولێر : 11 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 8 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 5 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 1 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 9 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 10 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 11 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 11 پلەی سیلیزی.