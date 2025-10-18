‏شەپولیگ واران وارین هەرێم گرێدەو

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کەشناس کورد ئاراس جەبار، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە چەن رووژ بانان شەپوولیگ واران وارین هەرێم کوردستان گرێدەو.

‏وەپای مەزەنەیل کەشناسەگە، "لە ئەنجام كاریگەری نزمە پاڵەپەستۆیگ لە باشور ئەوروپا و دەریای ناوەڕاست، لە شەوەکی شەفەق "رووژ سێشەممە 21/10/2025" شەپوولیگ واران وارین وە رێژەی جیاواز ناوچەیل ناوچەیل هەرێم كوردستان گرێدەو و تا ئیوارەی رووژ چوارشەممە، وەردەوام بوود".

‏دیاریکرد، وە گشتی مەزەنەی وارانیگکەم و پچڕپچڕ کرێد ئەرا ناوچەگە، لەبڕیگ شوین بڕ وارانەگە زیاتر بوود ها ناوەین 2 تا 5 ملیمەتر، هەمیش پلەیل گەرمی لەماوەی ئێ شەپوولە 5 تا 8 پلە نزمەوبوود و لەكۆتایی هەفتەوە بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".