‏شەپولیگ واران وارین هەرێم گرێدەو

‏شەپولیگ واران وارین هەرێم گرێدەو
2025-10-18T15:18:41+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کەشناس کورد ئاراس جەبار، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە چەن رووژ بانان شەپوولیگ واران وارین هەرێم کوردستان گرێدەو.

‏وەپای مەزەنەیل کەشناسەگە، "لە ئەنجام كاریگەری نزمە پاڵەپەستۆیگ لە باشور ئەوروپا و دەریای ناوەڕاست، لە شەوەکی شەفەق "رووژ سێشەممە 21/10/2025" شەپوولیگ واران وارین وە رێژەی جیاواز ناوچەیل  ناوچەیل هەرێم كوردستان گرێدەو و تا  ئیوارەی رووژ چوارشەممە، وەردەوام بوود".

‏دیاریکرد، وە گشتی مەزەنەی وارانیگکەم و پچڕپچڕ کرێد ئەرا ناوچەگە، لەبڕیگ شوین بڕ وارانەگە زیاتر بوود ها ناوەین 2 تا 5 ملیمەتر، هەمیش  پلەیل  گەرمی لەماوەی ئێ شەپوولە   5 تا 8 پلە نزمەوبوود و لەكۆتایی هەفتەوە بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon