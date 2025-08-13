شەنگال.. دراوردن تەرم 762 ئێزیدی ل قەورەیل وە کۆمەڵ

شەفەق نیوز ــ نەینەوا

وەڕێوەبەر نویسینگەی کاروبار رفیاگەیل لە هەرێم کوردستان حسێن قائدی، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد، تەرم 762 کەس لە رولەیل ئێزیدی لە قەوەرەیل وە کۆمەڵ دراوریان کە رێکخریاگ داعش مەوقەی دەسگردنە بان ناوچەی شەنگا لە نەینەوا لە ساڵ 2014 ئەنجامیدا.

قائدی لە بەیاننامیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لە ئەنجام وشکنینەیل دی ئێن ئەی ناسنامەی 298 قوربانی دیاریکریاس، تەرمەیلیان درێدە دەس کەسوکاریان و و ئەرا قەزای شەنگال بریەن تا لە قەورسانیگ تایوەت کە دروسکریاس ئەرا یادیان لەخاک بنریەن، تا ئیسە ناسنامەی ئەو تەرمەیل ترەک نادیارن و چەوەڕێ رێکارەیل تەکنینی پێویست کرێد تا بناسریەن".

وەرپرسە ئێزیدیەگە رەخنەگرد و وت "کەموکوڕی ها لە حکومەت فیدڕاڵی بەغدا لە دۆسەی وازکردن قەوریل وە کۆمەڵ" وتیش " یە دۆسیەیگ مرۆڤایەتیە وەبان ئەوەش گرنگی هەوەجەکریاگ وەپی نیەدرێد وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیداروەبان رخداری و رەهەندەیل مرۆڤایەتی و کۆمەڵایەتی".

و داوا لە کۆمەڵەی ناودەوڵەتی و رێکخریاگەیل مرۆڤایەتی کەێد "جویلیەیل دسوەجی بکەن و پاڵپشتی لایەنەیل پەیوەنیدار بکەن لە پێناو دەسمیەتی وازکردن قەورەیلیگ کە تا ئیسە بەسیانە، کە شمارەیان 68 قەورە لە بنەرەت 91 گلە کە تائیسە توومارکریانە".