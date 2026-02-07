‏شەپۆلیگ واران و وەفر هەرێم کوردستان گرێدەو وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی

‏شەفەق نیوزـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا ئەرا 48 ساعەت ئایندە بڵاوکردو راگەیان شەپوولیگ واران و سەرما روی لە ناوچەگە کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ئەور واراناویە لە فرەیگ ناوچەیل نمە وارانو واران مامناوەن پچڕ پچڕ وارێد هەمیش لە ناوچە سنووریەیل وەفر وارینیگ کەم بوود، لەشەو کاریگەری واران وارین زیاترە لە بڕیگ شوین و وەخت لێزمە واران وارێد و پلەی گەرمی ( 3 – 6 ) پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور تەواوبوود وەرد واران وارین مامناوەن لە وەخت شەوەکی ودویایی کاریگەری کەمتر بوود وە نمە واران پچڕپچڕ وەردەوام بوود وە درویژی رووژ وە تایوەت لە خوەرهەڵات هەرێم و پلەی گەرمی وە ( 2 – 4 ) پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ سوو یەکشەممە:

‏هەولێر : 14 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 9 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 8 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 12 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 13 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ: 11 پلەی سیلیزی.