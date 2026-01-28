شێخ شوکر مەحمود عەزیز ئاغا جویر سەرۆک هووز سورەمەیری دیاری کریا
شەفەق نیوز - خانەقین
ئمڕوو چوارشەممە، هووز سورەمەیری، دویای سەرەخوەشی وەبوونەی کوچ دوایی شێخ ئەحمەد کوڕ مەحمود کوڕ عەزیز ئاغا، سەرۆک وەرین هووز سورەمەیری لەو وڵاتە، شێخ شوکر مەحمود عەزیز ئاغا جویر سەرۆک خوەیان دەسنیشان کرد.
پەیامنێر شەفەق نیوز راگەیان، رێوڕەسم دەسوەکاربوین وەپای نەریت تایبەت هووزگە وەریوەچگە.
هووز سورەمەیری یەکیگە لە هووزەیل کویەن کورد، خاوەن مێژوو و کۆمەڵایەتی دیاریگە لە خوەرهەڵات عراق وە تایوەت لە خانەقین و بەشیگ لە پارێزگای دیالە، بیجگە لە پەیوەنی کۆمەڵایەتی لە بڕیگ ناوچەی هەرێم کوردستان.
هووز سورەمەیری وە شێوەزار کوردی خوارگ (کەڵهوڕی/ فەیلی) قسە کەن، کە یەکیگە لەو زاراوە کوردیەیلە کە لە ناوچەیل خانەقین، مەنەلی، بەدرە، جەسان و بەشیگ لە دیالە و واست و بەغدا بڵاوبویە.