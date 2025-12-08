‏پشوو سەر ساڵ لە هەرێم کوردستان دیاریکریا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەگەرد نزیکەوبوین بوونەیل جەژن کریسمس و سەرساڵ نوو، پرس پشویەیل بوونە جی باس و پرسیار.

‏وەپای رووژشمار حکومەت هەرێم کوردستان، وەبوونەی لە داڵگبوین حەزرەت مەسیح 25 ئێ مانگە و رووژ یەک یەک 2026 وە بوونەی هاتن ساڵ نوو لە گشت دامودەزگایەیل حکومەت هەرێم پشووی فەرمیە.

‏لەباوەت پشوو مەکتەوەیل و ناوەندەیل خوەنین سەر وە وەزارەت پەروەردە، وە پای ساڵنامەی خوەنین 2025-2026 وە بوونەی کۆتاییهاتن وەرز یەکەم خوەنین لە رووژەیل 25 ی ئێ مانگە تا 3 ی کانوون دویەم 2026 پشوو رەسمی بوود.