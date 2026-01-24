کەشوهەوای 48 ساعەت هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگەی راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە گاجار ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود و پلەی گەرمی ( 2 - 4 ) پلە بەرزەوبوود بەراورد وە دویەکە، بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ، هەولێر : 10 پلەی سیلیزی، پیرمام : 5 پلەی سیلیزی، سۆران : 2 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 2- پلەی سیلیزی، سلێمانی : 5 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 5 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 5 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 8 پلەی سیلیزی،ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە بڕیگ شوین و وەخت لەکە ئەورو نیمە ئەورە و پلەی گەرمی ( 1 – 3 ) پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ ئەرا سوو:
هەولێر : 11 پلەی سیلیزی
پیرمام : 6 پلەی سیلیزی
سۆران : 5 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی
سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی
دهۆک : 9 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 9 پلەی سیلیزی.