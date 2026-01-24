‏کەشوهەوای 48 ساعەت هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگەی راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە گاجار ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود و پلەی گەرمی ( 2 - 4 ) پلە بەرزەوبوود بەراورد وە دویەکە، بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ، هەولێر : 10 پلەی سیلیزی، پیرمام : 5 پلەی سیلیزی، سۆران : 2 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 2- پلەی سیلیزی، سلێمانی : 5 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 5 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 5 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 8 پلەی سیلیزی،ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە بڕیگ شوین و وەخت لەکە ئەورو نیمە ئەورە و پلەی گەرمی ( 1 – 3 ) پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ ئەرا سوو:

‏هەولێر : 11 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 6 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 5 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 9 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ: 9 پلەی سیلیزی.

