کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور سوکیگە و نیمە ئەورە، ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس، پلەی گەرمی وە گشتی بەرزترین پلەی گەرمی بەرزەوبوود وە (2- 4 ) پلەی سیلیزی بەراورد وە پلەی دویەکە "هەولێر 13پلەی سیلیزی ، پیرمام 12پلەی سیلیزی، سۆران 9 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران 2 پلەی سیلیزی ، سلێمانی 12 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 13 پلەی سیلیزی، دهۆک 11 پلەی سیلیزی
زاخۆ 11 پلەی سیلیزی ، کەرکوک 14 پلەی سیلیزی،، هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی، گەرمیان : 14 پلەی سیلیزی".
سوو سێشەممە، "کەش سەرد و سەقامگیرە اسمان وەردەوام بوود لە ناوەین ئەور سوک و بەرزیگو ساماڵ بوود پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".