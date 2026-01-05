‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
2026-01-05T12:33:56+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو  ئاسمان ئەور سوکیگە و نیمە ئەورە، ئاراستەی وا باکوور خوەرئاواس، پلەی گەرمی وە گشتی  بەرزترین پلەی گەرمی  بەرزەوبوود وە  (2- 4 ) پلەی سیلیزی  بەراورد وە پلەی دویەکە "هەولێر 13پلەی سیلیزی ، پیرمام 12پلەی سیلیزی، سۆران 9 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران 2 پلەی سیلیزی ، سلێمانی 12 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 13 پلەی سیلیزی، دهۆک 11 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 11 پلەی سیلیزی ، کەرکوک 14 پلەی سیلیزی،، هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی، گەرمیان  : 14 پلەی سیلیزی".

‏سوو سێشەممە، "کەش سەرد و سەقامگیرە اسمان وەردەوام بوود لە ناوەین ئەور سوک و بەرزیگو ساماڵ بوود  پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

