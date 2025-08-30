کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
2025-08-30T10:20:55+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود وە مدوو گورجەوبوین وا، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو جویر ئەوەگ لە خوارەو دیاریکریاس".

هەولێر : 42 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 42 پلەی سیلیزی

دهۆک : 40 پلەی سیلیزی 

کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  : 41 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی

سۆران : 41 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon