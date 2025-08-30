کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە لە وەخت ئیوارە هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود وە مدوو گورجەوبوین وا، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو جویر ئەوەگ لە خوارەو دیاریکریاس".
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 42 پلەی سیلیزی
دهۆک : 40 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی
سۆران : 41 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.