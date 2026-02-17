‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان سماڵ و لەکە ئەورە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و لەشەو نمەواران و واران مامناوەن دەسوەپیکەێد لەناوچەیل ئیدارەی زاخۆ دوایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا بان گشت ناوچەیل پارێزگای دهۆک و ناوچە کویەیل دویایی وەبان ئیدارەی راپەرین درویژەوبوود و ناوچە کویەیل هەولێر و سەنتەر شار و پارێزگای سلێمانی وەگەرد ئەگەر کەمیگ نمە واران لە باشووری هەرێم و ناوچەیل گەرمیان لە وەخت شەوەکی زوی چوارشەممە".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە و ئەور تەواوە وەرم نمە واران وارین پچڕپچڕ وەبان بەشیگ لەنوچەیل کویەیلە و ناوچە سنووریەیل هاتێ نمە واران کەم لە سەنتەر پارێزگای سلێمانی و هەولێر لە لەوەخت شەوەکی زوی بوارێد".

‏ بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 24 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 20 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 19 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 20 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 20 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 22 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 28 پلەی سیلیزی.

