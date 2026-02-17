کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان سماڵ و لەکە ئەورە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو و لەشەو نمەواران و واران مامناوەن دەسوەپیکەێد لەناوچەیل ئیدارەی زاخۆ دوایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا بان گشت ناوچەیل پارێزگای دهۆک و ناوچە کویەیل دویایی وەبان ئیدارەی راپەرین درویژەوبوود و ناوچە کویەیل هەولێر و سەنتەر شار و پارێزگای سلێمانی وەگەرد ئەگەر کەمیگ نمە واران لە باشووری هەرێم و ناوچەیل گەرمیان لە وەخت شەوەکی زوی چوارشەممە".
دیاریکرد "سوو ئاسمان نیمە ئەورە و ئەور تەواوە وەرم نمە واران وارین پچڕپچڕ وەبان بەشیگ لەنوچەیل کویەیلە و ناوچە سنووریەیل هاتێ نمە واران کەم لە سەنتەر پارێزگای سلێمانی و هەولێر لە لەوەخت شەوەکی زوی بوارێد".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 24 پلەی سیلیزی
پیرمام: 20 پلەی سیلیزی
سۆران: 19 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی
دهۆک: 20 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 20 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 28 پلەی سیلیزی.