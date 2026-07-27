‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا یەواش تا ناوڕاسە وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشنە، و مەودای نوڕین ها ناوەین 7 تا 9 و پلەی گەمی وە 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو:

‏هەولێر: 43 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 39 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 43 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە:44 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 43 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 42 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ:42 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان:45 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 43پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 35 پلەی سیلیزی.

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