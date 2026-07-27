کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە راگەیان.
کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا یەواش تا ناوڕاسە وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشنە، و مەودای نوڕین ها ناوەین 7 تا 9 و پلەی گەمی وە 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو:
هەولێر: 43 پلەی سیلیزی
پیرمام: 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 43 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە:44 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی
دهۆک: 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 42 پلەی سیلیزی
ئاکرێ:42 پلەی سیلیزی
گەرمیان:45 پلەی سیلیزی
سۆران: 43پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 35 پلەی سیلیزی.