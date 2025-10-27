‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە پۆستیگ لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی "فەیسبووک" راگەیان "ئمڕوو ئاسمان سامال و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و وە گشتی پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو و خێرایی وا ها ناوەین یەواش تا ناوڕاس".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.

