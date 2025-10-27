کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە پۆستیگ لەبان تووڕ کۆمەڵایەتی "فەیسبووک" راگەیان "ئمڕوو ئاسمان سامال و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و وە گشتی پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو و خێرایی وا ها ناوەین یەواش تا ناوڕاس".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.