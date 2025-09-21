کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزە ناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز کەم لە دیر وەخت شەو وەتایوەت لە ناوچەیل باشوور هەرێم، و پلەی گەرمی یەک پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی وە(1-2) پلە نزمەوبوود".
هەولێر : 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 28 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 29 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35پلەی سیلیزی.