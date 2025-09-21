کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزە ناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز کەم لە دیر وەخت شەو وەتایوەت لە ناوچەیل باشوور هەرێم، و پلەی گەرمی یەک پلە بەرزەوبوود".

دیاریکرد "سوو جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی وە(1-2) پلە نزمەوبوود".

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 28 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 29 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35پلەی سیلیزی.