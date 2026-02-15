کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان راگەیان.
کەشاسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکەی (2-3) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود.
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لەناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود و پلەی گەرمی یەک تا سێ پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 22 پلەی سیلیزی
پیرمام: 19 پلەی سیلیزی
سۆران: 17 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 19 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 20 پلەی سیلیزی
دهۆک: 19 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 20 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 23 پلەی سیلیزی.