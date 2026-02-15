‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەیل هەرێم کوردستان راگەیان.

‏کەشاسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکەی (2-3) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود.

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و لەناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود و پلەی گەرمی یەک تا سێ پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 22 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 19 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 17 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 10 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 19 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 20 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 19 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 20 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 23 پلەی سیلیزی.