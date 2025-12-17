‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی لە ناوەین نیمە ئەور و ئەور تەواوە، هاتێ نمە واران کەم لە بان بڕیگ ناوچەیل کویەیلە بوارێد وەگەرد ئەگەر وەفر وارین لەبان ناوچەیل کویەیل بەرز، پلەی گەرمی 2ـ4 پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لەکە ئەور جیاجیا لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمروو".

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ :13 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 12 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.

