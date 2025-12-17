کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی لە ناوەین نیمە ئەور و ئەور تەواوە، هاتێ نمە واران کەم لە بان بڕیگ ناوچەیل کویەیلە بوارێد وەگەرد ئەگەر وەفر وارین لەبان ناوچەیل کویەیل بەرز، پلەی گەرمی 2ـ4 پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لەکە ئەور جیاجیا لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەور بوود و پلەی گەرمی نزیک بوود لە توومارەیل ئمروو".
هەولێر : 15 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی
دهۆک : 13 پلەی سیلیزی
زاخۆ :13 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 17 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی
سۆران: 12 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.