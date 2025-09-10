کەشوهەوا 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

داسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1-3) پلە بەراوورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و وە گشتی پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 37 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک : 36 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 41 پلەی سیلیزی.