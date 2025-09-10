کەشوهەوا 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

کەشوهەوا 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-09-10T09:45:23+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

داسەگە لە بەیاننامەیگ  ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی  (1-3) پلە بەراوورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و وە گشتی پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر :  37 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک :  36  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 41 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon