کەشوهەوا 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-09-10T09:45:23+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
داسەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1-3) پلە بەراوورد وە توومارەیل دویەکە داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و وە گشتی پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 37 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی
دهۆک : 36 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 38 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 28 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 41 پلەی سیلیزی.