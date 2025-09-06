کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-09-06T08:06:04+00:00
شەفەق نیوز ـ هاولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
دەەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی وە (1-2) پلە داوەزێد.
دیاریکرد، وەهەمان شێوە سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو.
هەولێر : 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 38 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی
سۆران : 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.