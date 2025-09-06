کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هاولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کودستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

دەەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی وە (1-2) پلە داوەزێد.

دیاریکرد، وەهەمان شێوە سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو.

هەولێر : 39 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 38 پلەی سیلیزی

دهۆک : 38 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 39 پلەی سیلیزی

سۆران : 36 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 29 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.