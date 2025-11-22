‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشجناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕووە نزیکە".

‏هەولێر : 25 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 23 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 24 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 24 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 26 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 23 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.