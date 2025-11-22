کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-11-22T09:24:02+00:00
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشجناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە پلەی گەرمی لە توومارەیل ئمڕووە نزیکە".
هەولێر : 25 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 23 پلەی سیلیزی
دهۆک : 24 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 24 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 26 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 23 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.