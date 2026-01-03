کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
دەسەی کەشااسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای ناوچە دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە، بەرزترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود و نزمترین پلەی گەرمی وە (2 – 4 ) پلە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و گاجاریگ لە ناوچە کویەیلە ئەرا نیمەئەور ئاڵشتبوود، لە شەوەکی شەفەق لە بڕیگ ناوچە هاتێ تە دروسبوود".
هەولێر : 10 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی
دهۆک : 8 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 8 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.