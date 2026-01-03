‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشااسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای ناوچە دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە، بەرزترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەو بوود و نزمترین پلەی گەرمی وە (2 – 4 ) پلە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و گاجاریگ لە ناوچە کویەیلە ئەرا نیمەئەور ئاڵشتبوود، لە شەوەکی شەفەق لە بڕیگ ناوچە هاتێ تە دروسبوود".

‏هەولێر : 10 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 7 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 8 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 8 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 11 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی.