‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە راگەیان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور جیاجیا، و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود بیجگە لەگەرمیان وە (2 – 3) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین لەکە ئەور و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 28 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 29 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.