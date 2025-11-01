کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی ناوچەگە راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور جیاجیا، و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود بیجگە لەگەرمیان وە (2 – 3) پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین لەکە ئەور و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 28 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 29 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 18 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.