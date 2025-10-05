کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود و سوو دووشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد".

هەولێر : 34 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی

دهۆک : 33 پلەی سیلیزی

زاخۆ :34 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 31 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 34 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 38 پلەی سیلیزی.