کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود و سوو دووشەممە، جویر ئمڕوو ئاسمان ساماڵە باوجی پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد".
هەولێر : 34 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 33 پلەی سیلیزی
زاخۆ :34 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 31 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 34 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 38 پلەی سیلیزی.