‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

2025-11-08T08:50:33+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ تا لەکە ئەورە، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ تا لەکە ئەورە پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 29 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  :  30 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 28 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.

