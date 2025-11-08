کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ تا لەکە ئەورە، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ تا لەکە ئەورە پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 29 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 30 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی
سۆران : 28 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.