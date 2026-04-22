کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ناوچەگە ساماڵ و لەکە ئەورە لەبڕیگ شوین ئەرا نیمەئەور ئاڵشتبوود، هاتێ واران لەبان ناوچە کویەیلە بوارێد، وپلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".
ئەرا سوو پەنجشەممە راگەیان "وە گشتی ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود هاتێ واران بوود لەبان بەشیگ لە ناوچە کویەیل بەرز و سنوریەیل وەشیوەی واران وەهاری و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو پەنجشەممە:
هەولێر: 24 پلەی سیلیزی
پیرمام: 20 پلەی سیلیزی
سۆران: 20 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 13 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی
دهۆک: 23 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 24 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 26 پلەی سیلیزی.