‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ناوچەگە ساماڵ و لەکە ئەورە لەبڕیگ شوین ئەرا نیمەئەور ئاڵشتبوود، هاتێ واران لەبان ناوچە کویەیلە بوارێد، وپلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود".

‏ئەرا سوو پەنجشەممە راگەیان "وە گشتی ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود هاتێ واران بوود لەبان بەشیگ لە ناوچە کویەیل بەرز و سنوریەیل وەشیوەی واران وەهاری و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو پەنجشەممە:

‏هەولێر: 24 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 20 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 20 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 13 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 22 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 24 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 23 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 24 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 24 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 26 پلەی سیلیزی.