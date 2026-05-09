کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکەئەور جیا و پلەی گەرمی 2 تا 3 پلە بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو کەش ناوچەگە جیگیرە و ئاسمان ساماڵ بوود وەگەرد بڕیگ لەکە ئەور جیا و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 30 پلەی سیلیزی
پیرمام: 26 پلەی سیلیزی
سۆران: 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 19 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 30 پلەی سیلیزی
دهۆک: 29 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی.