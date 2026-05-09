‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکەئەور جیا و پلەی گەرمی 2 تا 3 پلە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو کەش ناوچەگە جیگیرە و ئاسمان ساماڵ بوود وەگەرد بڕیگ لەکە ئەور جیا و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەرزەوبوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 30 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 26 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 19 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 28 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 30 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 29 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی.