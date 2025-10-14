‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ وە خێرایی وا یەواشە و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە (1-2) پلە ى سیلیزى".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و پلەی گەرمی وە (1-2)پله‌ بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 26 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 30پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 29پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 22پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.