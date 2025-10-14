کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ وە خێرایی وا یەواشە و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە (1-2) پلە ى سیلیزى".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان وە گشتی ساماڵە و پلەی گەرمی وە (1-2)پله بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود".
هەولێر : 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 26 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 30پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 29پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22پلەی سیلیزی
گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.