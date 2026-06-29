کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ بوود وەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشنە پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە ( 1 – 2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر: 42 پلەی سیلیزی
پیرمام: 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 39پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 42 پلەی سیلیزی
دهۆک: 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 41 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.