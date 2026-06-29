‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ بوود وەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان رووشنە پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە ( 1 – 2 ) پلە بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 42 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 38 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 39پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 42 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 41 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 41 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 40 پلەی سیلیزی

‏حاج ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.