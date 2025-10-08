کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود بەراورد وە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە هاتێ تەپوتوز کەمیگ لەبان بڕیگ ناوچەی جیاوازەیل وە تایوەت ناوچەیل باشوور هەرێم بەرزەوبوود، مەوقەی بەرزەوبوین وا ئەگەر تەپوتوزەگە زیاترە، و پلەی گەمی بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".

بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ:

هەولێر : 35 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 32 پلەی سیلیزی

دهۆک : 33 پلەی سیلیزی

زاخۆ :34 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 32 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 25 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 36 پلەی سیلیزی.