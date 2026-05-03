‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

2026-05-03T12:14:14+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەراسەتسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان هەرێم وە گشتی لە  سەنتەر پارێزگایەیل و قەزا و ناحیەیل و ناوچەیل کویەیلە و سنووریەیل ئاسمانیان نیمەئەورە وە درویژایی وەخت، پلەی گەرما بەراورد وە دویەکە بەرزەوبوود تونی وا زیای کەێد  لەباوەت واران وارین  مەزەنەی واران وەهاری لە بڕیگ شوینکرێدلە ناوچەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک  واران رفت  و کوڵیگ وارێد".

‏دیاریکرد، "سوو لە ئەنجام هاتن  بارستە وایگ سەرد ئەرا  بان ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیلە بارستە وایگ نیمە سەرد و هوونگ وەبان ناوچەیل هەرێم وەدەوامە هاتێ واران و تەرزە لەبان ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەل بوود".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو دووشەممە:

‏هەولێر: 19 پلەی سیلیزی 

‏پیرمام: 17 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 16 پلەی سیلیزی 

‏حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی 

‏سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 16 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی.

