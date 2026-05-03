کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەراسەتسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان هەرێم وە گشتی لە سەنتەر پارێزگایەیل و قەزا و ناحیەیل و ناوچەیل کویەیلە و سنووریەیل ئاسمانیان نیمەئەورە وە درویژایی وەخت، پلەی گەرما بەراورد وە دویەکە بەرزەوبوود تونی وا زیای کەێد لەباوەت واران وارین مەزەنەی واران وەهاری لە بڕیگ شوینکرێدلە ناوچەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک واران رفت و کوڵیگ وارێد".
دیاریکرد، "سوو لە ئەنجام هاتن بارستە وایگ سەرد ئەرا بان ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەیلە بارستە وایگ نیمە سەرد و هوونگ وەبان ناوچەیل هەرێم وەدەوامە هاتێ واران و تەرزە لەبان ناوچە سنووریەیل و ناوچە کویەل بوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو دووشەممە:
هەولێر: 19 پلەی سیلیزی
پیرمام: 17 پلەی سیلیزی
سۆران: 16 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی
دهۆک: 16 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی.