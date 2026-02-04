‏کەشوهەوای48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناس هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ناوچەگە مەزەنەکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ ناوچە کوەیل وە گشتی لەکە ئەور و نیمە ئەور بوود لە بەشەیل خوەرهەڵات پارێزگاگە هاتێ نمە واران کەمیگ بوارێدگاجاریگ دویای نیمەڕوو ئاسمان ئەرا ساماڵ و لەکە ئەور ئاڵشتبوود وەرد دروسبوین تەم لە شەو، لە سنوور پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران ئاسمان نیمە ئەور بوود لەبان ناوچە کویەیلە هاتێ پرزە واران بوود لەدویای نیمەڕوو کۆتایی وە واران وارین تێد و ئاسمان ئاڵشتبوود ئەرا ساماڵ و لەکە ئەور، و لە سنوور پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەو ئیدارەی ڕاپەڕین و بەشەیل باکوور خ،ەرهەڵات ئیدارەی گەرمیان ئمڕوو تا نیمەڕوو ئاسمان نیمەئەورە تا ئەور تەواو وەرد نمە واران وارین لەناوچەیل جیاجیا دویای نیمەڕوو کاریگەری وارانەگە کۆتایی تێد باوجی وە مدوو زیاییبوین تەم لە بڕیگ ناوچە شەو ئاسمان ئاڵشتبوود ئەرا ساماڵو لەکەئەور.

‏دیاریکرد، "سوو پەنجشەممە، وە گشتی ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەور بوود ناوچە کویەیلە ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود وەرد دروسبوین تەم لە وەخت شەوەکی و شەو لە بڕیگ ناوچە".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە سیلیزی

‏هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 13 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 14 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 6 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 15 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 16 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 16 پلەی سیلیزی.