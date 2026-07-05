کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزە ناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ٚئمڕوو ئاسمان رووشنە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە وەخت و شوین جیاواز و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو کە وەیجویرە مەزەنەکرێد:
هەولێر: 41 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 39 پلەی سیلیزی
دهۆک: 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 41 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 40 پلەی سیلیزی
پیرمام: 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.