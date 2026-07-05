‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزە ناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ٚئمڕوو ئاسمان رووشنە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە وەخت و شوین جیاواز و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد "سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو کە وەیجویرە مەزەنەکرێد:

‏هەولێر: 41 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 39 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 39 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 41 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 41 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 40 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 40 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 36 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 44 پلەی سیلیزی.