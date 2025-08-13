کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە بڵاوکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ مەەنەکەێد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و تونی وا یەواش و مامناوەنە ( 10– 20 )کم/ک وە ئاراستەی ناوڵین باکوور خوەرئاوا و باکوور خوەرهەڵات و مەودای نوڕین ( 8 – 10 ) کم بوود پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، "سوو پەنجشەممە، ئاسمان ساماڵ و گەرم بوود و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە بەرزەوبوود".

هەولێر : 45 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی

دهۆک : 43 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 48 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 45 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 45 پلەی سیلیزی

سۆران : 43 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 33 پلەی سیلیزی

گەرمیان 48 پلەی سیلیزی.