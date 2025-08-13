کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە بڵاوکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ مەەنەکەێد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و تونی وا یەواش و مامناوەنە ( 10– 20 )کم/ک وە ئاراستەی ناوڵین باکوور خوەرئاوا و باکوور خوەرهەڵات و مەودای نوڕین ( 8 – 10 ) کم بوود پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، "سوو پەنجشەممە، ئاسمان ساماڵ و گەرم بوود و پلەی گەرمی ( 1-2 ) پلە بەرزەوبوود".
هەولێر : 45 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی
دهۆک : 43 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 48 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 45 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 45 پلەی سیلیزی
سۆران : 43 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 33 پلەی سیلیزی
گەرمیان 48 پلەی سیلیزی.