کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2025-08-13T09:37:43+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە بڵاوکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ مەەنەکەێد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و تونی وا یەواش و مامناوەنە  ( 10– 20 )کم/ک وە ئاراستەی ناوڵین باکوور خوەرئاوا و باکوور خوەرهەڵات و مەودای نوڕین ( 8 –  10  ) کم بوود پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، "سوو پەنجشەممە، ئاسمان ساماڵ و گەرم بوود و پلەی گەرمی  ( 1-2 ) پلە بەرزەوبوود".

هەولێر :  45 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 43 پلەی سیلیزی

دهۆک :  43  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 48 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  45 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 45 پلەی سیلیزی

سۆران :  43 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 33 پلەی سیلیزی

گەرمیان 48 پلەی سیلیزی.

