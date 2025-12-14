‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوزـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە وەردهبوین تەم لە ناوچە جیاگان، لەدویای نیمەڕوو هاتێ لە بڕیگ ناوچە کویەیلە وەفر بوارێد، هەمیش لە ناوچە کویەیل برز هاتێ واران بوارێد، و پلەی گەرمی هاتێ کەمیگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، لە وەخت شەوەکی هاتێ تەم دروسبوود لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی وە ( 1 -2 ) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 13 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ :13 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 9 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 8پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.