کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوزـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە وەردهبوین تەم لە ناوچە جیاگان، لەدویای نیمەڕوو هاتێ لە بڕیگ ناوچە کویەیلە وەفر بوارێد، هەمیش لە ناوچە کویەیل برز هاتێ واران بوارێد، و پلەی گەرمی هاتێ کەمیگ بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە، لە وەخت شەوەکی هاتێ تەم دروسبوود لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی وە ( 1 -2 ) پلەی سیلیزی بەرزەوبوود".
هەولێر : 13 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی
دهۆک : 11 پلەی سیلیزی
زاخۆ :13 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 14 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 12 پلەی سیلیزی
سۆران: 9 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 8پلەی سیلیزی
گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی.