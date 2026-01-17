‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە لە وەخت ئیوارە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، لە دیر وەخت شەو هاتێ نمە واران بوارێد لە بڕیگ ناوچەی خوەرئاوای هەرێم وەگەرد کەمیگ وەفر وارین لە ناوچە کویەیل سنوور پارێزگای دهۆک، و پلەی گەرمی ناوچەیل بریتیە لە هەولێر : 9 پلەی سیلیزی، پیرمام : 6 پلەی سیلیزی، سۆران : 7 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی، سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 8 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی، دهۆک : 8 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 9 پلەی سیلیزی، ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ئەور تەواوە لە فرەیگ ناوچەیل و سەرەتا لە نمە واران لە سنوور پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێد دویای لە وەخت ئیوارە پارێزگای هەولێر و بڕیگ ناوچە لە پاڕیزگای کەرکوک و سلێمانی گرێدەو، هەمیش وەفر وارین لە فرەیگ ناوچە کویەیل و ناوچە سنووریەیل هەرێم بوود، پلەی گەرمی ناوچەیل هەرێم سوو پلەی گەرمی وەیجویرە بوود:

‏هەولێر : 11 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 7 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 6 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 2 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 9 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 10 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 9 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ: 9 پلەی سیلیزی.