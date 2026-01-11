‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
2026-01-11T09:09:44+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لەناوچە کویەیلە نیمەئەورە و پلەی گەرمی  (1-2) پلە بەراورد وە دویەکە بەرزەوبوود، کە وەیجویرەس" هەولێر : 12 پلەی سیلیزی، پیرمام : 9  پلەی سیلیزی،سۆران : 10 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران :  2 پلەی سیلیزی  ، سلێمانی :  9 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ :  12 پلەی سیلیزی، دهۆک، 11 پلەی سیلیزی، زاخۆ  13 پلەی سیلیزی ، ئاکرێ 12 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی ".

‏دیاریکرد"سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە ئیوارە ئەرا نیمە ئەور ئاڵشتبوود لە دیر وەخت شەو واران وارین دەسوەپیکەێد وە نمەواران پچر پجر لە ناوچەیل و پلەی گەرمی  (2-3) پلەی سیلیزی  داوەزێد،"هەولێر : 14 پلەی سیلیزی، پیرمام :11 پلەی سیلیزی، سۆران : 12 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران :  4 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 14 پلەی سیلیزی، دهۆک :12 پلەی سیلیزی، زاخۆ  : 14  پلەی سیلیزی ئاکرێ 13 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی".

‏‏

