کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێ، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لەک ئەور و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەو ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور لە بڕیگ ناوچە ئەور تەواوەو پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد".
هەولێر : 18 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی
دهۆک : 17 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 18 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 19 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی
سۆران: 16 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 18 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 14 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی.