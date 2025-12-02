‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

2025-12-02T09:17:05+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێ، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد بڕیگ لەک ئەور و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە لە شەو ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور لە بڕیگ ناوچە ئەور تەواوەو پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد".

‏هەولێر : 18 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 18 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 17 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 18 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 19 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 16 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 16 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 18 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 14 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 20 پلەی سیلیزی.

