‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەراگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە وە گشتی و بەرزترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود ، هەولێر : 15 پلەی سیلیزی ،پیرمام : 12 پلەی سیلیزی، سۆران : 7 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی ، سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 15 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی ، دهۆک : 15 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 14 پلەی سیلیزی، ئاکرێ : 13 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان ها ناوەین لەکەئەور و نیمەئە،ر بەرزترین و نزمترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوون :

‏هەولێر : 16 پلەی سیلیزی، پیرمام : 13 پلەی سیلیز، سۆران : 8 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی، دهۆک : 15 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 15 پلەی سیلیزی، ئاکرێ: 14 پلەی سیلیزی".

