کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو شەممە ئاسمان ساماڵ ولەکە ئەورە و پلەی گەرمی (3-1) پلەی سیلیزی بەراورد و توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود".
دیاریکرد "سوو یەکشەممە، ئاسمان لەناوەین ساماڵ و لەکەئەورە، دویای نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود لە ناوچەیل باکوور هەرێم، هەمیش پلەی گەرمی (2-3) پلە بەروارد وە توومارەیل ئمڕوو داوەزێد".
هەولێر: 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی
دهۆک: 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک: 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی
سۆران: 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی.