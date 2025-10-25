‏کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏دەسەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو شەممە ئاسمان ساماڵ ولەکە ئەورە و پلەی گەرمی (3-1) پلەی سیلیزی بەراورد و توومارەیل دویەکە بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد "سوو یەکشەممە، ئاسمان لەناوەین ساماڵ و لەکەئەورە، دویای نیمەڕوو هاتێ تەپوتوز سوکیگ بەرزەوبوود لە ناوچەیل باکوور هەرێم، هەمیش پلەی گەرمی (2-3) پلە بەروارد وە توومارەیل ئمڕوو داوەزێد".

‏هەولێر: 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک: 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 29 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 33 پلەی سیلیزی.