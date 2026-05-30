کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردتستان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندەی هەرێم راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان لەکە ئەورە و لەناوچە کویەیل سونری نیمە ئەور و ئەور تەواوە وەرد ئەگەر نمە واران وارین گاوەختیگ وەشیوەی واران رفتیگ و بەڵاچە بوود وەتایبەت لە سنوور ئیدارەی سەروەخوەی سۆران و زاخۆ و سنوور پارێزگای دهۆک، پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود".
داریکرد، سوو یەکشەممە، ئاسمان وە گشتی ساماڵو لەکە ئەورە و پلەی گەرمی بەرزترەوبوود، بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ناوچەیل هەرێم وەیجویرەس:
هەولێر: 32 پلەی سیلیزی
پیرمام: 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 20 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 29 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 30 پلەی سیلیزی
دهۆک: 31 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 32 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 35 پلەی سیلیزی.