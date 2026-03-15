‏کەشوهەوای کوردستان: وەفر و واران تونیگ و هووشداری لە لافاو لە دوو رووژ ئایندە

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای 48 سەعات ئایندە راگەیان، و هووشداری دا لە شەپۆلیگ واران تون وەگەرد بەڵاچە کە بوودە مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو لە چەن شار و شارۆچکەیگ.

‏وەڕێوەبەرایەتییەکە لە بەیاننامەیگ رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "کاریگەری نزمەپاڵەپەستۆی دەریا ناوڕاس کەم کەم زیای کەێد؛ دویای نمەواران کەم لە رووژ ئمڕوو، شەپۆلەگە لە سەعاتەیل ئیوارە تونەو بوود ئەرا واران رفتیگ و بەڵاچە، وە تایبەت لە ناوچەیل کویەیلە و سنووری".

‏دیاریکرد "زاخۆ، سۆران، و ناوچەیل فراوان لە پارێزگایل هەولێر و دهۆک،وە تایبەت ئاکرێ، بجیل، دینارتە، بەردەڕەش، شەقڵاوە، کۆڕێ، پیرمام، و بەشەیلیگ لە بارزان، وەفر و واران فرەیگ وەخوەیان دوینن، کە هاتێ بوودە مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو لە جادەیل".

‏کەشناسی وتیش: "شەپۆلەگە لە سەعاتەیل کۆتایی شەو و وەرەو شەفەق دوشەممە وە تونی رەسێدە سنوور پارێزگای سلێمانی، ئیدارەی راپەڕین، و بەشەیلیگ لە ئیدارەی گەرمیان"، و دیاریکرد ک "واگە ئاڵوگۆڕ بوود و خێراییەگەی لە ناوەن 10-20 کم/سەعات بوود، وەگەرد داوەزیان دیاریگ پلەیل گەرمی وەرانوەر وە رووژەیل گوزەشتە".

‏دەربارەی کەشوهەوای سوو دوشەممە، مەزەنە کرد "واران وەردەوام بوود و لە شەوەکی شەفەق لە سلێمانی و راپەڕین و گەرمیان رەسێدە لوتکە، لە وەختسگ هەولێر و دهۆک واران کەم و مام ناوەن وەخوەیان دوینن"، و دیاریکرد "کاریگەری شەپۆلەگە لە دویای نیمەڕو دوشەممە کەمەو بوود ئەرا نمەواران پچڕ پچڕ، وەگەرد بەرزەوبوین کەم لە پلەیل گەرمی".

‏وەڕێوەبەرایەتییەکە کۆتایی وە راپۆرتەگە وە دیاریکزد "ئی شەپۆلە بەڵاچە وەگەردە، وەگەرد مەزەنەی وەفر لەبان لوتکەی کویەیل بەرز سنووری، و ئەگەر وارین تەرزە لە بڕیگ ناوچەی کویەیلە".

‏پلەیل گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا 24 سەعات ئایندە وەی شێوەیە بوود: کەرکوک (ئیدارەی گەرمیان) 15 پلە، هەولێر و دهۆک 14 پلە، هەڵەبجە 13 پلە، سلێمانی 12 پلە، پیرمام و سۆران 10 پلە، و ناوچەی حاجی ئۆمەران کەمترین پلەی گەرمی تۆمار کەێد ک 6 پلەس.

