کەشوهەوای هەرێم کوردستان
2026-01-20T08:02:37+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمنن لە ناوڕاس و باکوور هەرێم ساماڵ و لەکەئەور و نیمەئەور بوود باوجی لەناوچەیل خورهەڵات و باکوور خوەرهەڵات هەرێم ئەور تەواوە وەرد وەفرو واران وارین تا وەخت نیمەڕوو وپلەی گەرمی (3-5) پلەی سیلیزی داوەزێد".
دیاریکرد سوو ئاسمان ساماڵە و لەکەئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمەئەورە و نزمترین پلەی گەرماکەمیگ بەرزەوبوود و باوجی بەرزترین پلەی گەمی وە (2-3) پلەی سیلیزی بەرزترەو بوود".