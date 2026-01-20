‏کەشوهەوای هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمنن لە ناوڕاس و باکوور هەرێم ساماڵ و لەکەئەور و نیمەئەور بوود باوجی لەناوچەیل خورهەڵات و باکوور خوەرهەڵات هەرێم ئەور تەواوە وەرد وەفرو واران وارین تا وەخت نیمەڕوو وپلەی گەرمی (3-5) پلەی سیلیزی داوەزێد".

‏دیاریکرد سوو ئاسمان ساماڵە و لەکەئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمەئەورە و نزمترین پلەی گەرماکەمیگ بەرزەوبوود و باوجی بەرزترین پلەی گەمی وە (2-3) پلەی سیلیزی بەرزترەو بوود".