‏کەشوهەوای هەرێم کوردستان

2026-01-20T08:02:37+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ وت "ئمڕوو ئاسمنن لە ناوڕاس و باکوور هەرێم ساماڵ و لەکەئەور و نیمەئەور بوود باوجی لەناوچەیل خورهەڵات و باکوور خوەرهەڵات هەرێم ئەور تەواوە وەرد وەفرو واران وارین تا وەخت نیمەڕوو وپلەی گەرمی  (3-5) پلەی سیلیزی داوەزێد".

‏دیاریکرد  سوو ئاسمان ساماڵە و لەکەئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمەئەورە و نزمترین پلەی گەرماکەمیگ بەرزەوبوود و باوجی بەرزترین پلەی گەمی وە  (2-3) پلەی سیلیزی  بەرزترەو بوود".

