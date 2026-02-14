کەشوهەوای هەرێم کوردستان لەی دوو رووژە

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەی کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ئەور تەواو بوود لە وەخت شەوەکی شەفەق واران وارین لە سنوور دهۆک دەسوەپی کەێد لەدویای فرەیگ ناوچەیل هەرێم نمە واران یا واران مامناوەن بوود، گاجاریگ وارانەگە رفت بوود وەگەرد بەڵاچە، هاتێ تەپوتوز دروسبوود وەتایوەت لەناوچەیل سنوور ئیدارەی گەرمیان و باشوور پارێزگای هەولێر، و پلەی گەرمی 1 تـــــــا 2 پلە داوەزێد".

‏دیاریکرد "سوو ئاسمان وە گشتی لەکە ئەورە گاجاریگ ئەرا نیمەئەور و ئەور تەواو ئاڵشتبوود وەرد نمە واران وارین وەتایوەت لە خوەرهەڵات هەرێم و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزتربوود بەراورد وە ئمڕوو".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ناوچەیل هەرێم وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 20 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 14 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 8 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 17 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 19 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 17 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 17 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 22 پلەی سیلیزی.