‏کەشوهەوای ناجیگیریگ و واران وارین لەماوەی 48 ساعەت ئایندە لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی کرد وەرد شەپوولیگ واران وەفر کە لە سووە دەسوەپی کەێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، کەشوهەوای ئمڕوولە هەرێم ساماڵ و نیمە ئەورە وەشیوەی گشتی، لەناوچە کویەیلە ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەواو، و پلەی گەرمی داوەزیان کەمیگ توومارکەێد بەراورد وە رووژ گوزەشتە.

‏وتیش؛ وای باشوور خوەرهەڵات سوکیگ لەناوەین 5 - 15 كم/ساعەت بوود، مەودای نوڕین هاناوەین 8 - 10 كم.

‏ئاشکرایکرد، نزمترین پلەی گەرمی لە ناوچەی حاجی ئۆمەران 6 پلەی سەدییە، بە دویای ئەویش پیرمام 14 پلە و سۆران 16 پلە، لە وەختیگ لە هەولێر، سلێمانی، دهۆک و زاخۆ 17 پلەی سەدییە، و لە چەمچەماڵ و هەڵەبجە 18 پلەیە و بەرزترین پلەی گەرمی لە ئیدارەی گەرمیان 22 پلەی سەدییە.

‏لاباوەت سوو پەنجشەممە، کەش ساماڵ تا نیمە ئەرە وەرد کەفتنە وەر کاریگەری ناوچەیل ئیدارەی سۆران، و پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ وە داوەزیان پالەپەستۆ نزمیگ کە بوودە مدوو واران وارین سووک تا ناوڕاسیگ وەرد وەفر وارین سووکیگ لەناوچە کویەیلەی سنووری.

‏وای سووک تا ناوڕاسیگ بوو وە خێرایی ناوەین 10 - 25 كم/ساعەت، وەرد گورجەوبوین وەرچەویگی لەدویای نیمەڕوو کە خێرایەگەی ، 25 كم/ساعەت رەدکەێد.

‏هەمیش پلەی گەمی لە فرەیگ ناوچەیل بەرزەوبوین کەمیگ وەخوەی دوینێد بیجگە لەناوچە کویەیلە کە 2 تا 3 پلە داوەزێد.

‏بەرزترین پلەیل گەرمی مەزەنەکریاگ وەیجویرە بوود: لە حاجی ئۆمەران 5 پلە، لە پیرمام و دهۆک 15 پلە، لە سۆران و زاخۆ 16 پلە، لە هەولێر و سلێمانی 18 پلە، لە چەمچەماڵ و هەڵەبجە 19 پلە، و لە ئیدارەی گەرمیان بەرزترین پلە تۆمار دەکرێت کە 23 پلەی سەدییە.

