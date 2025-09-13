کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە
2025-09-13T10:05:30+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی(1-2) پلە بەرزەوبوود" دیاریکرد "سوو یەکشەممە ئاسمان ئاسماڵە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی
دهۆک : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 38 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 41 پلەی سیلیزی.