کەشوهەوای مەزەنەکریاگ 48 ساعەت ئایندە
2025-09-13T10:05:30+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی(1-2) پلە بەرزەوبوود" دیاریکرد "سوو یەکشەممە ئاسمان ئاسماڵە و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

هەولێر : 38 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک : 37 پلەی سیلیزی 

کەرکوک : 40 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  : 38 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی

سۆران : 35 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 41 پلەی سیلیزی.

