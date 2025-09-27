کەشوهەوا لە هەرێم وە جیگیری مینێد وەگەرد هەڵکردن تەپوتووز کەمیگ

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەمە، دیاریکرد کەشوهەوا وە جیگیری مینێد.

کەشناس هەرێم لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد هەڵکردن تەپوتووز سووکیگ لە کەش و دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە ل توومارەیل ئمڕوو".

بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ:

هەولێر : 35 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی

دهۆک : 34 پلەی سیلیزی

زاخۆ :35 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 30 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی

سۆران : 33 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.