کەشوهەوا لە هەرێم وە جیگیری مینێد وەگەرد هەڵکردن تەپوتووز کەمیگ
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەمە، دیاریکرد کەشوهەوا وە جیگیری مینێد.
کەشناس هەرێم لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد هەڵکردن تەپوتووز سووکیگ لە کەش و دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە ناوچە کویەیلە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە ل توومارەیل ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی توومارکریاگ:
هەولێر : 35 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 34 پلەی سیلیزی
زاخۆ :35 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 30 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 34 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 37 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی
سۆران : 33 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 37 پلەی سیلیزی.