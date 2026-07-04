کەشوهەوا لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم خسە روی و راگەیان هاتێ لە ناوچەیلیگ نمە واران بوارێد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور، لە وەخت شەو هاتێ نمەواران کەمیگ بوارێد وە تایوەت لە ناوچە کویەیل سنوری ئیدارەی سەربەخوەی سۆران و سنوور پارێزگای دهۆک و زاخۆ، پلەی گەرمی وە پلە (2- 3) نزمەوبوود بەراورد وە دویەکە".

‏دیاریکرد، "سوو یەکشەممە، ئاسمان رووشنە وەرد درسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە وەختو شوین جیا و پلەی گەرمی نزیکە لە ئمڕوو".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزنەکریاگ ئەرا سوو یەکشەممە:

‏هەولێر: 41 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 40 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 40 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 41 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 41 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 40 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 36 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 43 پلەی سیلیزی.

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