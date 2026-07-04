کەشوهەوا لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای ناوچەیل هەرێم خسە روی و راگەیان هاتێ لە ناوچەیلیگ نمە واران بوارێد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەگەرد دروسبوین بڕیگ لەکە ئەور، لە وەخت شەو هاتێ نمەواران کەمیگ بوارێد وە تایوەت لە ناوچە کویەیل سنوری ئیدارەی سەربەخوەی سۆران و سنوور پارێزگای دهۆک و زاخۆ، پلەی گەرمی وە پلە (2- 3) نزمەوبوود بەراورد وە دویەکە".
دیاریکرد، "سوو یەکشەممە، ئاسمان رووشنە وەرد درسبوین بڕیگ لەکە ئەور لە وەختو شوین جیا و پلەی گەرمی نزیکە لە ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزنەکریاگ ئەرا سوو یەکشەممە:
هەولێر: 41 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 40 پلەی سیلیزی
دهۆک: 40 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 41 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 40 پلەی سیلیزی
پیرمام: 36 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 32 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 43 پلەی سیلیزی.